سفارة المملكة بقرغيزيا تُنظم مسيرة للحفاظ على القطط البرية المهددة

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة القرغيزية "بشكيك"، السبت، مسيرة جماعية، تحت عنوان "كات ووك 2024".
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للنمر العربي، الذي اعتمدته الأمم المتحدة، ليوافق 10 فبراير من كل عام.
وتأتي المسيرة لرفع الوعي بأهمية المحافظة على القطط البرية المهددة بالانقراض، وضرورة الحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، ومنها النمر العربي.
وشارك في المسيرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وعدد من المسؤولين المحليين والبرلمانيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والأكاديميين وطلبة الجامعات والإعلاميين والمهتمين وأعضاء السفارة.