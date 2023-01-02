رغم ظروف الطقس البارد.. "تعليم الجوف" ينفرد بالإبقاء على بدء اليوم الدراسي المعتاد

وكان تعليم الحدود الشمالية قد أوضح يوم أمس أنه نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة الـ(9) صباحًا، وذلك من يوم الاثنين 1444/ 06/ 09 إلى يوم الخميس 1444/ 06/ 12، في جميع مدارس المنطقة (بنات وبنين).