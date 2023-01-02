رغم ظروف الطقس البارد.. "تعليم الجوف" ينفرد بالإبقاء على بدء اليوم الدراسي المعتاد

انفرد تعليم منطقة الجوف عن بقية المناطق الشمالية التي علقت الدراسة الحضورية، والأخرى التي أخَّرت بدء اليوم الدراسي نظرًا لبرودة الأجواء، وتقلبات الطقس التي تسيطر على تلك المناطق، منها حائل والحدود الشمالية وتبوك والجوف، غير أن تعليم الجوف باقٍ على بدء اليوم الدراسي الشتوي المعتاد، رغم ظروف الطقس البارد التي تسيطر على منطقة الجوف منذ يومين.
وكان تعليم الحدود الشمالية قد أوضح يوم أمس أنه نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة الـ(9) صباحًا، وذلك من يوم الاثنين 1444/ 06/ 09 إلى يوم الخميس 1444/ 06/ 12، في جميع مدارس المنطقة (بنات وبنين).
وأعلن تعليم تبوك اليوم أنه نظرًا لبرودة الجو، وحرصًا على سلامة الأبناء الطلاب ومنسوبي المدارس، وجَّه مدير تعليم تبوك بتأجيل بداية الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا بداية من الثلاثاء 1444/ 6/ 10 إلى إشعار آخر؛ إذ تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
أما تعليم حائل اليوم، وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 10/ 6/ 1444 بجميع مدارس المنطقة، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي للطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من تكوُّن الضباب على منطقة الجوف صباح غد الثلاثاء حتى الساعة التاسعة، فيما أصدر تنبيهًا آخر من استمرار الحالة الجوية (أمطار خفيفة إلى متوسطة)، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية، حتى الساعة الحادية عشرة من مساء غد الثلاثاء.