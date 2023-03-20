هل مكافأة الطالب الجامعي التابع لوالده في "حساب المواطن" تعتبر دخلًا؟

وأضاف البرنامج ردًّا على تساؤل أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين: "هل مكافأة الطالب الجامعي التابع لوالده في "حساب المواطن تُعتبر دخلًا؟"، نعم، تُعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها باختيار الحالة الوظيفية للتابع "طالب" من خلال أيقونة "بيانات التابعين"، ثم الانتقال إلى أيقونة "الإفصاح عن الدخل"، والضغط على "إضافة دخل"، واختيار اسم التابع والإفصاح عنها باختيار نوع الدخل "غير ذلك"، ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.. ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa.