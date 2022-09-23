جوامع المملكة تواكب ذكرى اليوم الوطني بخطب موحدة للحديث عن نعمة المملكة ووحدتها

وأكّد الخطباء خلال خطبهم أن غرس حب الوطن والانتماء إليه من الواجبات الشرعية التي ينبغي أن تتضافر الجهود لتوعية مختلف شرائح المجتمع بها، سيما وأن هذا الوطن قام منذ تأسيسه على الكتاب والسنة وتحكيمها في كافة شؤون الحياة.