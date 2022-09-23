جوامع المملكة تواكب ذكرى اليوم الوطني بخطب موحدة للحديث عن نعمة المملكة ووحدتها

واكبت خطب الجمعة اليوم في جميع جوامع المملكة للتذكير بالنعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة تحت قيادة حكيمة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة والتذكير بنعمة الوحدة والأمن والأمان والتقدم في ظل القيادة الرشيدة، إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
ويأتي توجيه الوزير تزامنًا مع اليوم الوطني الــ 92 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله -، وضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة حرصاً على إبراز دور منابر الجمع والمنابر الدعوية الأخرى في توجيه وتبصير المجتمع وفق توجيهات الشرع المطهر.
وأكّد الخطباء خلال خطبهم أن غرس حب الوطن والانتماء إليه من الواجبات الشرعية التي ينبغي أن تتضافر الجهود لتوعية مختلف شرائح المجتمع بها، سيما وأن هذا الوطن قام منذ تأسيسه على الكتاب والسنة وتحكيمها في كافة شؤون الحياة.
واستعرض الخطباء الجهود العظيمة التي بُذلت في سبيل توحيد المملكة من الملك المؤسس وأبنائه البررة من بعده والسياسة الحصيفة التي قامت عليها المملكة في بذل الغالي والنفيس لخدمة الإسلام والمسلمين.
كما تطرّقوا للحديث عن مفاهيم وأسس المواطنة الصالحة ودور العلماء والدعاة والمعلمين في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية والتأكيد على أهمية الالتفاف حول القيادة والمحافظة على مكتسبات الوطن.
وذكّر الخطباء المصلين بالنعم المتوافرة التي تشهدها المملكة حالياً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من الاجتماع والوحدة والأمن والتقدم والازدهار، لافتين إلى أن هذه النعم تحتاج إلى الشكر والعمل الجاد والمخلص للمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته والحرص على أمنه وسلامة مواطنيه.