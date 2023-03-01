"إغاثي الملك" يوزّع 500 سلة غذائية بأفغانستان ويواصل إمداداته الإنسانية لمتضرري الزلازل في سوريا

وراجع العيادات 1.678 مستفيدًا خلال شهر يناير من عام 2023م، منهم 210 مستفيدين في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و76 حالة في عيادة الطوارئ، و490 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و28 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ839 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 35 مستفيدًا، بالإضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.