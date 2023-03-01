"إغاثي الملك" يوزّع 500 سلة غذائية بأفغانستان ويواصل إمداداته الإنسانية لمتضرري الزلازل في سوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في منطقة قلعة ساربان بمديرية لعل بوره التابعة لولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة.
كما وزّع المركز، أمس الأول، 11.156 بطانية و11.156 مراتب إسفنجية في مدينة الباب وبلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعتين لمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 14.082 من متضرري الزلزال، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 1.678 مستفيدًا خلال شهر يناير من عام 2023م، منهم 210 مستفيدين في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و76 حالة في عيادة الطوارئ، و490 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و28 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ839 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 35 مستفيدًا، بالإضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 456 مستفيدًا من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.