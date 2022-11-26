محمية الإمام تركي بن عبدالله تتيح مشاهدة المونديال عبر شاشات عملاقة في لينة التاريخية

خصّصت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، شاشات عرض عملاقة في متنزه لينة التاريخية الواقعة في نطاقها، وهيأت الأماكن لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني ومباريات كأس العالم قطر 2022، لأهالي منطقة لينة التاريخية وزوارها، والاستمتاع بأجواء الإثارة والمتعة، وتوفير الخدمات والجلسات الخاصة والمريحة، ومنطقة الفود ترك، وغيرها، بغرض الاستمتاع بالمونديال ومتابعة مبارياته ومعايشة أجواء البطولة ومشاهدة جميع مبارياتها.