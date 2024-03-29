"تجمع المدينة" يتصدر مؤشر التوعية على مستوى المديريات الصحية بمناطق المملكة

وفي التفاصيل، كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة بأن تجمع المدينة المنورة الصحي حصد المركز الأول بعد تحقيقه أعلى النسب من خلال ثمانية مؤشرات للتوعية الصحية تمثلت في عدد الفعاليات التوعوية المنفذة خارج المنشآت الصحية ومنافذ السفر والتفعيل الميداني والإلكتروني وتداول المعلومات التوعوية بمنصات التواصل الاجتماعي ومدى تأثير التفاعل الاجتماعي مع الحملات التوعوية.