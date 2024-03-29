"تجمع المدينة" يتصدر مؤشر التوعية على مستوى المديريات الصحية بمناطق المملكة

تصدر تجمع المدينة المنورة الصحي المركز الأول في مؤشر التوعية الصحية على مستوى مختلف المديريات والتجمعات الصحية بمناطق المملكة لشهر فبراير من العام الحالي 2024م بنسبة نجاح وتميز بلغت 100% من بين عشرين مديرية وتجمعاً صحياً.
وفي التفاصيل، كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة بأن تجمع المدينة المنورة الصحي حصد المركز الأول بعد تحقيقه أعلى النسب من خلال ثمانية مؤشرات للتوعية الصحية تمثلت في عدد الفعاليات التوعوية المنفذة خارج المنشآت الصحية ومنافذ السفر والتفعيل الميداني والإلكتروني وتداول المعلومات التوعوية بمنصات التواصل الاجتماعي ومدى تأثير التفاعل الاجتماعي مع الحملات التوعوية.
ويسعى تجمع المدينة المنورة الصحي إلى تجويد ممكنات التوعية الصحية بصورة مستمرة حرصاً على تقديم توعية صحية تلبي رضى المستفيدين من الخدمة بما يكفل أعلى مستويات الجودة والكفاءة وملامسة احتياجات المجتمع من أهالي المدينة المنورة وزوارها وتقديم المواد التوعوية لهم بطريقة مناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة والمحافظة على وقاية المجتمع من الأمراض المزمنة والمخاطر الصحية الفردية قبل وقوعها.