إنذارات ماطرة لـ "الأرصاد".. "أحمر" لمكة المكرّمة و "أصفر" للرياض

وفي التفاصيل، أصدر المركز الإنذار الأحمر لمنطقة مكة المكرّمة بما يشمل العاصمة المقدّسة؛ متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مع رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعديّة، مشيراً إلى أن الحالة تنتهي في الساعة الـ 11 مساءً.