إنذارات ماطرة لـ "الأرصاد".. "أحمر" لمكة المكرّمة و "أصفر" للرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهَيْن بخصوص تقلبات جوية على منطقتَي مكة المكرّمة والرياض.
وفي التفاصيل، أصدر المركز الإنذار الأحمر لمنطقة مكة المكرّمة بما يشمل العاصمة المقدّسة؛ متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مع رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعديّة، مشيراً إلى أن الحالة تنتهي في الساعة الـ 11 مساءً.
كما أصدر المركز إنذاراً باللون الأصفر لمنطقة الرياض؛ بما يشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف؛ متوقعاً هطول أمطارٍ خفيفة مع رياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعديّة، حتى 10 مساءً.