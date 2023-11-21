سريعة وخاطفة.. "الزعاق": نعيش "ضربة الأحيمر" والبرودة اليومية 4 أقسام

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن البرودة اليومية تنقسم إلى 4 أقسام: برودة آخر الليل "آخر موسم سهيل"، وبرودة الليل بالكامل "آخر الموسم"، وبرودة آخر النهار "أول المربعانية"، وبرودة الليل والنهار "آخر المربعانية والشبط".
وأضاف "الزعاق" أن البرد يبدأ بموجة تنبيهية يسميها أهل الخليج "ضربة الأحيمر"، وهي موجة سريعة خاطفة تكون في النصف الثاني من شهر نوفمبر أي خلال هذه الأيام.
وأشار، في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أنه مع دخول أول المربعانية في الثالث من ديسمبر يحل البرد على شمال العراق وبلاد الشام وشمال المملكة، ومع دخول النجم الثاني من المربعانية يحل البرد على جميع المناطق.
وقال "الزعاق" إن الشتاء له بداية وشدة ونهاية، يبدأ خلال شهر نوفمبر ويشتد خلال شهر ديسمبر ويناير وينتهي في أواخر شهر فبراير وحينذاك يبدأ يلملم متاعه استعدادًا للرحيل.