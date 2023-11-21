سريعة وخاطفة.. "الزعاق": نعيش "ضربة الأحيمر" والبرودة اليومية 4 أقسام

وأشار، في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أنه مع دخول أول المربعانية في الثالث من ديسمبر يحل البرد على شمال العراق وبلاد الشام وشمال المملكة، ومع دخول النجم الثاني من المربعانية يحل البرد على جميع المناطق.