جائزة توجت الجهود.. "ميمني": "الأرصاد" دعم المحتوى المحلي بـ 58% من عقوده ومشترياته

أكد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والخدمات المساندة بالمركز الوطني للأرصاد محمد بن عبدالرحمن ميمني، أن المركز أسهم في دعم وتمكين المحتوى المحلي خلال العام الماضي بنسبة 58%، مشيرًا إلى أن فوز المركز بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الثانية هذا العام جاء تتويجًا لجهود حوكمة أعمال العقود والمشتريات وتضافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين المحتوى المحلي.