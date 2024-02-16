جائزة توجت الجهود.. "ميمني": "الأرصاد" دعم المحتوى المحلي بـ 58% من عقوده ومشترياته

أكد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والخدمات المساندة بالمركز الوطني للأرصاد محمد بن عبدالرحمن ميمني، أن المركز أسهم في دعم وتمكين المحتوى المحلي خلال العام الماضي بنسبة 58%، مشيرًا إلى أن فوز المركز بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الثانية هذا العام جاء تتويجًا لجهود حوكمة أعمال العقود والمشتريات وتضافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين المحتوى المحلي.
وبيّن أن دعم وتمكين المحتوى المحلي حظي باهتمام كبير من الإدارة العليا للمركز وخاصة قطاع التخطيط والخدمات المساندة، حيث ذلّل الصعوبات ومنح الصلاحيات لفريق المحتوى المحلي، إضافة إلى إسهام إدارة المشتريات والعقود بتسليط الضوء وتطبيق آليات المحتوى المحلي في رحلة المشتريات منذ بداية الطرح إلى متابعة تنفيذ الأعمال، وكذلك التواصل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وأعرب "ميمني" عن شكره لهيئة المحتوى المحلي على تعاونها المستمر خلال أوقات العمل وخارجها في دراسة التحديات التي واجهت الفريق ووضع خطة لتنفيذها والعمل بها خلال العام الماضي.
وأوضح أن الطموح بات عاليًا لتحقيق مراكز متقدمة في الجائزة خلال الأعوام القادمة، من خلال مضاعفة الجهود وتحقيق نسبة أعلى من المستهدفات، وصولًا إلى تمكين ودعم المحتوى المحلي بشكل أكبر وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.