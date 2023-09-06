ارتكبوا مخالفات وروّجوا ممنوعات.. فيديو لـ "الأمن العام" يستعرض الإطاحة بعدد من الجناة

وفي القصيم، تمّ القبض على شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض منذ عام بسبب خلاف بينهما، إثر مرور المتهمين من حادث مروري بمركبة مستأجرة، ولم يتقدم المعتدى عليه ببلاغ في للجهات الامنية في حينه، وتمّ القبض عليهما لاحقاً في قضايا ترويج مخدرات.