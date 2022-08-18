"النيابة العامة": عقوبات مشددة حال نشر الوثائق والمعلومات السرية للدولة أو إفشائها

قالت النيابة العامة إن ‏الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.