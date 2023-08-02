حائل: عطل في خطوط الكهرباء يقطع التيار عن أحياء.. والشركة توضّح وتعتذر

أعلنت السعودية للكهرباء في بيانٍ لها أن عطلًا طارئًا في أحد خطوط نقل الكهرباء بحائل؛ قد ساهم بالانقطاع الطارئ في بعض أحياء منطقة حائل.
وأوضحت الكهرباء أن الفرق الفنية تمكّنت من إعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع الطارئ.
وعزت الشركة أسباب الانقطاع إلى حدوث عطل طارئ في أحد خطوط نقل الكهرباء، مؤكدة تجاوب الفرق الفنية الميدانية في إعادة الخدمة من مصادر كهربائية متنوعة بالمنطقة.
وأكدت الشركة أنه تمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بالانقطاع في منطقة حائل.
واعتذرت الشركة للمشتركين المتأثرين بهذا الانقطاع الطارئ، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة.