جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا تعلن استقبال الطلبات

كما صرَّح بأن الجائزة حظيت على مدار دوراتها بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -سلمه الله-، ونال الفائزون بها في دورتها الأولى شرف السلام عليه –رعاه الله-، واستلام جوائزهم من يده الكريمة، ونالت قبولاً وترحيبًا وإشادة بأهميتها في الأوساط الأكاديمية في الداخل والخارج؛ لدورها المهم في تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية عمومًا، وعن التاريخ الوطني السعودي على وجه الخصوص محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.