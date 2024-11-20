جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا تعلن استقبال الطلبات

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بدء استقبال طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثالثة، المخصصة لرسائل الدكتوراه والماجستير في مجال تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها من مختلف الجامعات السعودية والأجنبية حول العالم.
وصرَّح الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، الأمين العام للجائزة المشرف العام على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية بجامعة الملك سعود (مقر الجائزة)، بأن الأمانة العامة للجائزة أكملت الاستعدادات اللازمة لتلقِّي طلبات الترشح وفقًا للضوابط والشروط الموجودة على رابط موقع الجائزة http://ksalmanaward.ksu.edu.sa/ar.
وأوضح أن النظام الأساسي للجائزة في دورتها الحالية تطوَّر تطورًا ملحوظًا، سواء على مستوى تشكيل اللجان وقواعد التحكيم العلمي، أو على مستوى ضوابط الترشُّح والجوائز المقدمة للفائزين؛ وذلك ليواكب طموح الرؤية المباركة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة –حفظها الله- للبحث العلمي؛ إذ اتسعت دائرة المرشحين للجائزة؛ لتشمل مختلف الجامعات حول العالم بعد كانت مقصورة في دورتَيْها السابقتَيْن على المتميزين من أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما صرَّح بأن الجائزة حظيت على مدار دوراتها بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -سلمه الله-، ونال الفائزون بها في دورتها الأولى شرف السلام عليه –رعاه الله-، واستلام جوائزهم من يده الكريمة، ونالت قبولاً وترحيبًا وإشادة بأهميتها في الأوساط الأكاديمية في الداخل والخارج؛ لدورها المهم في تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية عمومًا، وعن التاريخ الوطني السعودي على وجه الخصوص محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
وذكر أن الأمانة العامة حددت آخر موعد للتقدم بطلبات الترشح بيوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1446هـ، الموافق 13/ 4/ 2025م، متمنيًا للجميع التوفيق.