تفاعلًا مع "سبق".. منع دخول الشاحنات لـ"طريق العب" الزراعي بشقراء

منعت الجهات المختصة وذات العلاقة، دخول الشاحنات لطريق "العب" الزراعي بحمادة الوشم شمال محافظة شقراء؛ وذلك تفاعلًا مع تقرير "سبق" الذي نُشر تحت عنوان (شاهد.. تلف ودمار لـ"عب شقراء".. اتخذته شاحنات نقل الرمال مسارًا لها).
ووضعت الجهات المعنية لوحاتٍ إرشاديةً تؤكد منع دخول الشاحنات للطريق؛ وذلك في مدخل الطريق من جهة طريق الحمادة، وكذا في مدخل الطريق من جهة طريق "أشيقر- الداهنة".
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا بيّنت فيه أن طريق "العب" الزراعي يعاني من التلف والعبث والدمار بشكل يومي؛ حتى أضحى يصارع من أجل البقاء؛ حيث يعاني من حفر وأخاديد كبيرة وهبوطات عميقة بمسافات طويلة؛ تسببت في تلف عدد من المركبات؛ وذلك بعد أن اتخذته "شاحنات نقل الرمال" مسارًا لها تاركة الطرق الرئيسية؛ تهربًا من نقاط التفتيش وقياس الوزن.
وذكرت أن المواطنين استبشروا بنقل مناهل الرمال من وسط محافظة شقراء في النفود الشرقي، إلى أقصى الجهة الشمالية من المحافظة شمال شرق مركز أشيقر؛ وذلك لدرء خطر الشاحنات عن المحافظة وطرقها، على أمل أن تسلك الشاحنات المُحَملة بالرمال طريق "أشيقر- المجمعة المزدوج" المتصل مباشرة بطريق "المجمعة- الرياض" السريع؛ إلا أن الفرحة تَحولت لحسرة وأسىً، بعد أن تركت تلك الشاحنات الطريق الرئيسي المزدوج، لتسلك طريق "العب" الزراعي، ثم طريق "الحمادة- القصب- الرياض"، متخذة الطريق الزراعي مسارًا لها، للتهرب من نقاط التفتيش وقياس الوزن.
وأشارت إلى أن تلك الشاحنات المحملة بأطنان الرمال؛ استمرت في اتخاذ الطريق مسارًا لها طيلة الأشهر الماضية دون منع أو رقابة؛ مما تسبب في تفتيت الأسفلت بعجلاتها دون خوف من رادع أو زاجر.
ولفتت إلى أن هذا الإهمال وهذا الاستهتار وعدم المبالاة بالطرق تَسَبب كذلك في إتلاف مركبات عدد من سالكي تلك الطرق؛ كما تسبب في تلف بعض الشاحنات نفسها، وتعطلها على الطريق لعدم قدرتها على السير بتلك الكميات الهائلة؛ مسببة مخاطر لسالكي الطريق، وتعطيل السير في كثير من الأحيان.
ونشرت مناشدة المواطنين بتدخل الجهات المختصة، والجهات المسؤولة عن السلامة المرورية بمنع اتخاذ الشاحنات للطرق الزراعية مسارًا لها؛ كون تلك الطرق غير مهيأة لأن تكون مسلكًا ومسارًا للشاحنات، إضافة لمنعها من التهرب من نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية.
كما وثّقت الدمار والتلف الذي تَعَرض له طريق "العب" الزراعي، حتى أصبح أخاديد وهبوطات تُهدد سالكيه، وتشكّل خطرًا على الأرواح والممتلكات.