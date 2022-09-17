"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وجريان السيول وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.