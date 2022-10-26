PIF السعودي يضيف "سلة غذاء العرب" إلى قائمة استثماراته

يمتلك السودان فرصاً خاصة لتطوير القطاع الخاص، وهناك فرص كبيرة للعمل مع شركات الصندوق والشركات السعودية في قطاعات مثل التعدين والزراعة والبنوك والمدفوعات واحتياجات البنية التحتية (مثل الموانئ والطاقة والنقل).
وتبدو أهمية ذلك بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق عن العمل على تعزيز استثماراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبناء شراكات تسهم في ازدهار أسواق المنطقة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل، ومنها السوق السودانية.
والسودان قطرٌ شاسع غني بالموارد الطبيعية؛ الزراعية (بالأراض الخصبة)، والحيوانية، والمعدنية، والنباتية، والمائية. والاعتماد الرئيس للسودان هو الزراعة؛ إذ هي 80٪ من نشاط السكان. ويعتمد أيضاً على الصناعة وخصوصاً الصناعات الزراعية.
ويعد السودان واحداً من أكبر ثلاثة بلدان في القارة الإفريقية من حيث المساحة، وواحداً من أهم بلدان العالم التي تتوافر فيه المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي مساحته البالغة 1.886.068 كيلومتراً مربعاً.. مما يجعله "سلة غذاء" عالمية مؤكدة.
والسودان من الأقطار الشاسعة ذات الموارد الطبيعية المتنوعة كالأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية والمعدنية، والغابات والثروة السمكية والمياه العذبة. ويعتمد السودان اعتماداً رئيساً على الزراعة حيث تمثل 80 % من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة.
وأنتج السودان النفط منذ التسعينات وكان الإنتاج في أغلبه من المناطق المحاذية للحدود الحالية بين دولتي السودان الحاليتين، وتتمتع جنوب السودان بالسيطرة على معظم حقول الإنتاج منذ الانفصال في يوليو 2011 إلا أن السودان احتفظ بمنشآت التكرير والتصدير بالإضافة لخطوط الأنابيب الناقلة لموانئ البحر الأحمر.