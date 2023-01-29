شاهد.. جولة لقافلة جامعة الملك سعود بمعالم شقراء التاريخية وفعاليات

وفي التفاصيل، استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في ديوان المحافظة، وفدَ طلاب وطالبات قافلة جامعة الملك سعود ورحّب بهم؛ مؤكدًا على الدور الريادي الذي يقومون به؛ مُثمنًا الدعم اللا محدود الذي يلقاه التعليم والأنشطة الشبابية والرياضية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.