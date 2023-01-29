شاهد.. جولة لقافلة جامعة الملك سعود بمعالم شقراء التاريخية وفعاليات

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، طلاب وطالبات قافلة جامعة الملك سعود التي قامت برحلة لمحافظة شقراء بالتعاون مع اتحاد الجامعات الرياضي؛ من أجل زيارة المعالم التاريخية وتنظيم عدد من الفعاليات في سوق المجلس بشقراء.
وفي التفاصيل، استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في ديوان المحافظة، وفدَ طلاب وطالبات قافلة جامعة الملك سعود ورحّب بهم؛ مؤكدًا على الدور الريادي الذي يقومون به؛ مُثمنًا الدعم اللا محدود الذي يلقاه التعليم والأنشطة الشبابية والرياضية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وأكد "البواردي"، أن محافظة شقراء أصبحت وجهة السياح بآثارها وتاريخها العريق، وقدّم نبذة عن أهم المعالم التاريخية والأثرية والسياحية في المحافظة وفي مراكزها.
وأشار "البواردي" إلى أن من أهم معالم شقراء التراثية قصر السبيعي التاريخي الذي بُنِيَ في عام 1327هـ،، ويتكون من 32 غرفة، ويحتوي على مقتنيات تاريخية قديمة.
واستعرض محافظ شقراء مكانة هذا القصر الذي كان مقرًّا لبيت المال في عهد الملك المؤسس، ومقرًّا رسميًّا في تلك الفترة التاريخية لاستقبال الملك عبدالعزيز -رحمه الله- أثناء مروره بشقراء.
بعد ذلك، تَوجه الوفد لزيارة البلدة التاريخية في محافظة شقراء؛ إذ قاموا بالمرور بقصر السبيعي التاريخي، ثم تَجولوا في متحف شقراء، ودار الوشم للتراث التي أنشأها الدكتور عبداللطيف الحميد، ثم تَوجه الجميع إلى القصور والمنازل التاريخية القديمة.
وبعد صلاة العصر، بدأت القافلة في تنظيم عدد من الفعاليات كان أهمها المسابقات الرياضية التثقيفية؛ بما فيها الجوانب الصحية، وتم خلالها توزيع جوائز متنوعة.