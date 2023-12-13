"الوطني للأرصاد" يتصدّر قائمة المراكز الوطنية في 2023

تصدّر المركز الوطني للأرصاد، قائمة المراكز الوطنية في المملكة، من حيث نسبة النمو والمشاهدات والمتابعة الإعلامية، وفق دراسة أجراها أحد المراكز الوطنية المتخصصة في الأبحاث والإعلام الرقمي.
وتصدّر "الوطني للأرصاد" المركز الأول في مؤشرات الأداء العام، مقارنةً بالمراكز الوطنية الأخرى، خلال 2023 بنسبة 82.37%.
وتناولت الدراسة المحتوى المنشور على صفحات المراكز، وعدد النشرات والجمهور المستهدف والتفاعل مع المنشور ونسبة المشاهدات.
وأوضحت الدراسة آلية عمل المركز الوطني للأرصاد؛ والذي يقوم على تعزيز إمكانياته وأدواته للمساهمة في صنع إعلام مواكب لرؤية المملكة 2030م.
وقد أسهم المركز من خلال منصاته الرقمية في تقديم نشرات توعوية ومواد تثقيفية بالطقس والمناخ، وبث المعلومات الأرصادية وتقديم التنبيهات والإنذارات من الظواهر الجوية على مدار الساعة.
إلى جانب إنتاج الأفلام الوثائقية عن الظواهر الجوية والحالات المتطرفة، وبلغات مختلفة لجميع شرائح المجتمع مع تقديم مواد خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبيّنت الدراسة أن معدل نمو عدد المتابعين لحساب المركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، قد ارتفع خلال 11 شهرًا من 981 ألف متابع في بداية يناير 2023م، ليصل إلى 1100049 متابعًا نهاية شهر نوفمبر 2023م.
وبذلك بلغ عدد المتابعين الجدد للحساب خلال هذه الفترة 119049 متابعًا جديدًا، وبمتوسط 10823 متابعًا جديدًا شهريًا.
وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني: إن المركز يسعى بكل طاقاته الفنية والبشرية للوصول لكل المستفيدين عبر تقديم المعلومات الأرصادية والتثقيفية بقالب إعلامي محترف، عبر 14 خدمة مختلفة بلغات متعددة.
وأرجع هذا النجاح إلى دور المركز المتميز خلال العامين الماضيين، بعد إطلاق مركز متخصص للإنتاج الإعلامي الرقمي بإمكانيات وتقنيات عالية؛ لتقديم منتجات متنوعة، مرتكزًا على دوره الإعلامي، كجهة معلوماتية علمية متخصصة، منطلقًا من كون المركز الوطني للأرصاد الجهة الأصيلة في معلومات الطقس والمناخ.
وأضاف "القحطاني" أن المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي بالمركز، يعمل وفق خطة استراتيجية لتحقيق نتائج مستهدفة محددة وتقويم مستمر، وأن هذا النجاح يعكس ريادة المركز في إبراز دور الإعلام المتخصص والنهوض به.