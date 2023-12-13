"الوطني للأرصاد" يتصدّر قائمة المراكز الوطنية في 2023

وأرجع هذا النجاح إلى دور المركز المتميز خلال العامين الماضيين، بعد إطلاق مركز متخصص للإنتاج الإعلامي الرقمي بإمكانيات وتقنيات عالية؛ لتقديم منتجات متنوعة، مرتكزًا على دوره الإعلامي، كجهة معلوماتية علمية متخصصة، منطلقًا من كون المركز الوطني للأرصاد الجهة الأصيلة في معلومات الطقس والمناخ.