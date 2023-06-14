"أدير العقارية" تطرح أراضي مشروع "شدن" السكني بالرياض للبيع في مزادٍ علنيٍ

تطرح شركة "أدير العقارية" يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023م، أراضي مشروع "شدن" السكني؛ للبيع في مزاد علني يُقام في قاعة التخصصي للاحتفالات والمؤتمرات بمدينة الرياض عند تمام الساعة 4 عصرًا.
وأشار سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن مشروع "شدن" يعتبر من المشاريع السكنية الرائدة في العاصمة، فهو يحتضن 34 قطعة سكنية نموذجية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 23,132.00م²، تشكل كل قطعة منها عالمًا استثماريًا رحبًا بفضل ما توفره من مزايا لا مثيل لها بدءًا من الموقع الفريد في حي الياسمين شمال العاصمة الذي يوفر بيئة سكنية حديثة ومتطورة، مرورًا بالتخطيط الذكي والتصميم الاستثنائي لقطع المشروع التي عززت من أهميته وجعلت منه مكانًا مثاليًا للأفراد الباحثين عن الاستقرار والراحة، ووجهة مثالية للمستثمرين.
وأوضح "الحربي" أن مشروع "شدن" يحظى بمحيطٍ مُذهلٍ من الأحياء السكنية الراقية أبرزها: (النرجس، القيروان، العارض، الصحافة، الملقا، ضاحية خزام)، التي تتوفر فيها العديد من المرافق الحديثة والمطاعم العالمية والمراكز التجارية الراقية، والتي يُمكن الوصول إليها وإلى أشهر معالم العاصمة بكل يُسر وسهولة عبر شبكة حديثة من الطرق أبرزها: (طريق الملك عبدالعزيز، طريق الملك فهد، طريق العليا، طريق أبي بكر الصديق، طريق عثمان بن عفان، طريق الأمير سعود بن جلوي، طريق الملك سلمان، طريق الثمامة التخصصي).
وأشار إلى أن مشروع "شدن" يوفر شوارعًا فسيحة، وممرات مُشاة مُريحة، علاوةً على شبكات الإنارة، والاتصالات، والماء، والكهرباء، والصرف الصحي، التي تم إنشاؤها بأعلى معايير الجودة، لتُساهم في توفير أرقى درجات الراحة والأمان للساكنين، وتمنحهم طيب الإقامة في بيئة نموذجية مُستدامة.
وتوقع "الحربي" أن يشهد المزاد حضورًا لافتًا لأهم المستثمرين ورجال الأعمال والراغبين بتملك أراضٍ سكنية نموذجية تعتلي أهم مواقع شمال الرياض، حيث تتوافر أجود المرافق الخدمية والترفيهية الحديثة، لتوفر للساكنين كل ما يحتاجونه، لينعموا بأسلوب حياة راقي يُناسب تطلعاتهم. كما أن أراضي المشروع تعتبر فرصة استثمارية رائعة في منطقة تشهد نموًا متسارعًا وتزايدًا للطلب على الوحدات السكنية فيها، ما يجعل من أراضي مشروع "شدن" فرصة نادرة للتملك العقاري، والوجهة الأمثل لبناء منزل أحلامك الرائع.