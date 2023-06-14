"أدير العقارية" تطرح أراضي مشروع "شدن" السكني بالرياض للبيع في مزادٍ علنيٍ

وأشار سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن مشروع "شدن" يعتبر من المشاريع السكنية الرائدة في العاصمة، فهو يحتضن 34 قطعة سكنية نموذجية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 23,132.00م²، تشكل كل قطعة منها عالمًا استثماريًا رحبًا بفضل ما توفره من مزايا لا مثيل لها بدءًا من الموقع الفريد في حي الياسمين شمال العاصمة الذي يوفر بيئة سكنية حديثة ومتطورة، مرورًا بالتخطيط الذكي والتصميم الاستثنائي لقطع المشروع التي عززت من أهميته وجعلت منه مكانًا مثاليًا للأفراد الباحثين عن الاستقرار والراحة، ووجهة مثالية للمستثمرين.