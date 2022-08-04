"اتحاد الرياضات الإلكترونية" يطلق بطولة rainbow six siege ضمن موسم الجيمرز

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن إطلاق بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege اليوم، التي تُعد رابع بطولات منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار أمريكي، في موسم الجيمرز الذي يُعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم، والمقام حاليًا في مدينة الرياض، ويستمر حتى الـ8 من شهر سبتمبر القادم.