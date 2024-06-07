"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: رياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة وأمطار خفيفة

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.