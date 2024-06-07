"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: رياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة وأمطار خفيفة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير والشمالية والشرقية وتبوك وحائل والجوف.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الجوف أيضاً رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة حائل رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة طريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الأفلاج والحريق والخرج والدلم والسليل والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل العلا والعيص وبدر وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء السبت.