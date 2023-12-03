محليات
كأول دولة بالشرق الأوسط.. "الطرق" تبدأ باستخدام أحدث جهاز لقياس الدهانات الأرضية
يتميز بعديد من المواصفات والمميزات ويرفع من مستوى السلامة على الطرق
أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن البدء باستخدام أحدث جهاز لقياس الدهانات الأرضية، كأول دولـة على مستوى الشرق الأوسط، لــرفـع مـســتـــوى الـــســـلامـــة.
وأضافت الهيئة أن مواصفات هذا الجهاز أنه يصوّر بكاميرا عالية الدقة ويستخدم جهاز GPS لتحديد المواقع ويقيس قوة عاكسية الدهانات الأرضية.
وأوضحت في فيديوجراف نشرته اليوم، أن الجهاز يوفّر قاعدة بيانات لنتائج القياس ويعمل بسرعة 80 كم/ساعة تقريباً.
ويتميز الجهاز بتوفيره طريقة آمنة للقياس دون تعريض العاملين للخطر، ويربط نتائج القياس مع الصور والإحداثيات بدقة، ويقلل المدة الزمنية للقياس، ويحدّد مدى مطابقة الدهانات للمواصفات، ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة للصيانة، ويرفع من مستوى السلامة على الطرق.