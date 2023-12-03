كأول دولة بالشرق الأوسط.. "الطرق" تبدأ باستخدام أحدث جهاز لقياس الدهانات الأرضية

ويتميز الجهاز بتوفيره طريقة آمنة للقياس دون تعريض العاملين للخطر، ويربط نتائج القياس مع الصور والإحداثيات بدقة، ويقلل المدة الزمنية للقياس، ويحدّد مدى مطابقة الدهانات للمواصفات، ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة للصيانة، ويرفع من مستوى السلامة على الطرق.