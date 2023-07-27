مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُجري جراحة ناجحة للاعب نادي برقان الكويتي

خضع الكابتن تركي جدعان المطيري لاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم في نادي برقان الكويتي، لعملية جراحية ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان على يد البروفيسور الدكتور سالم الزهراني استشاري جراحة العظام والاصابات الرياضية. وذلك لإصلاح الرباط المتصالب بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به أثناء تدريبات النادي والتي تسبق مباريات الدوري الكويتي.
وقال الكابتن تركي أنه بعد الإصابة تواصل مباشرة مع عيادة الدكتور سالم الزهراني ، لعرض إصابته لديه واستشارته في هذا الأمر ، وعند وصوله للمستشفى تم الإطلاع على نتائج الفحوصات الطبية السابقة ، والتي أكدت حاجته للتدخل الجراحي لإصلاح القطع بالرباط المتصالب وتنظيف الغضروف في الركبة اليمين.
مشيراً إلى أن العملية أجريت بالمنظار الجراحي، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد، وسيخضع لتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي التأهيلي مباشرة بعد العملية، وسيعود للملاعب في القريب بإذن الله.
وفي الختام قال الكابتن تركي أنه يشعر حالياً براحة كبيرة بعد نجاح العملية، موجهاً الشكر لإدارة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان والطاقم الطبي برئاسة الدكتور سالم الزهراني على مستوى الرعاية الطبية المتميزة التي حظى بها خلال إقامته، وأكد على أن وجود مثل تلك الخدمات تمثل فخراً للطب الرياضي بالمملكة ودول الخليج ، كما شكر الاستاذ أنور زيد العتيبي رئيس نادي برقان ومدير الكرة الكابتن فيصل منصور السبيعي ومدير الجهاز الفني الكابتن محمد خالد العتيبي.