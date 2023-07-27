مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُجري جراحة ناجحة للاعب نادي برقان الكويتي

وقال الكابتن تركي أنه بعد الإصابة تواصل مباشرة مع عيادة الدكتور سالم الزهراني ، لعرض إصابته لديه واستشارته في هذا الأمر ، وعند وصوله للمستشفى تم الإطلاع على نتائج الفحوصات الطبية السابقة ، والتي أكدت حاجته للتدخل الجراحي لإصلاح القطع بالرباط المتصالب وتنظيف الغضروف في الركبة اليمين.