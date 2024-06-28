إنجاز 80 % من بناء مطار البحر الأحمر الدولي

وفي أبريل الماضي، استقبل المطار أولى رحلة دولية (فلاي دبي) قادمة من الإمارات، وفي سبتمبر 2023، أطلقت الخطوط الجوية السعودية أولى رحلة داخلية، وتتيح ثلاث رحلات من الرياض ورحلتين من جدة أسبوعياً.