إنجاز 80 % من بناء مطار البحر الأحمر الدولي

اكتمل 80 % من أعمال بناء مطار البحر الأحمر الدولي بعد الانتهاء من أعمال الخرسانة والهياكل الفولاذية في مبنى الركاب الرئيس، حيث بدأت ملامح المبنى تتشكّل مع تقدُّم أعمال التسقيف.
ووفقاً لشركة البحر الأحمر للتطوير، فإن تنسيق المواقع جارٍ على قدمٍ وساقٍ، وتمّ تركيب الأنظمة الميكانيكية الحيوية بالكامل، واكتمل بناء نفق الأمتعة بالكامل.
وفي أبريل الماضي، استقبل المطار أولى رحلة دولية (فلاي دبي) قادمة من الإمارات، وفي سبتمبر 2023، أطلقت الخطوط الجوية السعودية أولى رحلة داخلية، وتتيح ثلاث رحلات من الرياض ورحلتين من جدة أسبوعياً.