تركيز في العمل وراحة للموظفين.. انطباعات جيدة حول تجربة العمل 4 أيام أسبوعيًّا بشركة محلية

‏ووصف تنفيذي المبيعات بالشركة "أسامة السيف" التجربة بالرائعة، وقال: "ليس هناك موظف لا يتمنى مثل هذه التجربة، راتب كامل مع ساعات عمل أقل"؛ مشيرًا إلى أنه يستطيع السفر من مقر عمله بالرياض للاستمتاع بإجازة الثلاثة أيام في جدة.