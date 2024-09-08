تركيز في العمل وراحة للموظفين.. انطباعات جيدة حول تجربة العمل 4 أيام أسبوعيًّا بشركة محلية

تركيز في العمل وراحة للموظفين.. انطباعات جيدة حول تجربة العمل 4 أيام أسبوعيًّا بشركة محلية
بينما تتبنى أكثر من 100 شركةٍ نظامَ العمل 4 أيام أسبوعيًّا في بريطانيا؛ بدأت شركات سعودية في تخفيض أيام عمل موظفيها.
ورصد تقرير لقناة "الإخبارية" تجربةَ أول شركة سعودية تُقَلص أيام العمل إلى 4 أيام براتب كامل.. وانطباع الموظفين والموظفات فيها.
وكشفت "بيان الدميني" الموظفة في الشركة، عن أن إنتاجية الموظفين ارتفعت بعد تقليل أيام العمل؛ عادّةً إياها "بادرة جميلة ساعدت في التركيز على العمل، وكذلك وجود وقت آخر لممارسة الهوايات الشخصية الخاصة والاجتماعية".
وأكدت استفادة الشركة من تقليص أيام العمل لموظفيها من خلال زيادة إنتاجيتهم.
وقالت: "نعمل بأقصى فعالية وإنتاجية خلال أيام العمل الأربعة؛ فيما نستمتع بإجازتنا وحياتنا أيام الإجازة الثلاث".
ووصف تنفيذي المبيعات بالشركة "أسامة السيف" التجربة بالرائعة، وقال: "ليس هناك موظف لا يتمنى مثل هذه التجربة، راتب كامل مع ساعات عمل أقل"؛ مشيرًا إلى أنه يستطيع السفر من مقر عمله بالرياض للاستمتاع بإجازة الثلاثة أيام في جدة.
وأكد "رائد قمحية" مدير حسابات كبار العملاء بالشركة، أنهم يشعرون بالسعادة والحماس بأن تنجح تجربة العمل 4 أيام أسبوعيًّا في مقابل 3 أيام إجازة لتطبيقها في بقية الشركات الأخرى.