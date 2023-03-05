"الدولي للمعارض" يبدأ مناقشة ترشح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030" في الرياض

وعبّر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد عن ترحيبه بالبعثة، قائلاً: "يسرنا أن نُرحّب ببعثة المكتب الدولي للمعارض في المملكة العربية السعودية، ليطلعوا على مدى استعدادنا لاستضافة المعرض"، مبينًا أن هذه الزيارة ستُشكل فرصة مهمة لأعضاء البعثة للتعرف على المشروعات الواعدة التي تشهدها العاصمة، والتي ستجعل منها وجهة عالمية مثلى للسياحة والاستثمار، مضيفًا أن ملف المملكة لاستضافة هذا المحفل العالمي يحظى باهتمام كبير ومتابعة متواصلة من قِبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-.