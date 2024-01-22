وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

وتم خلال غداء العمل المنعقد لمجلس الشؤون الخارجية تبادل الآراء حول المستجدات في الشرق الأوسط وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، وضرورة العمل بشكل فوري لوقف إطلاق النار، والتعامل مع آثار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، وذلك بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.