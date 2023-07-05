"التعاون الإسلامي" تدعو لمشروعات سينمائية وتلفزيونية لمواجهة الإسلاموفوبيا

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة التي ألقاها مدير إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي وجدي علي سندي، في اجتماع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الطارئ؛ لمناقشة آلية مواجهة تدنيس المقدسات الدينية إعلاميًا، إثر حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية، والذي عُقِد افتراضيًا اليوم الأربعاء.