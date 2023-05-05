إمام المسجد النبوي: أيها المتعاطي للمخدرات أما آن لك أن تتقي الله؟

واختتم بالقول: فيا أيها المتعاطي للمخدرات أما آن لك أن تتقي الله؟ أما آن لك أن تعتبر بغيرك؟ أما آن لك أن ترجع وتعود إلى رشدك؟ أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تقلع عن غيك وتؤوب؟ (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم).