في يوم "المفتش الميداني".. "القصبي" ينوه بدور المراقبين الفعال في حماية المستهلك

قدّم وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لمراقبي ومراقبات وزارة التجارة المتميزين لدورهم الفعّال في حماية المستهلك، وذلك بمناسبة "يوم المفتش والمراقب الميداني" الذي يصادف 30 مارس من كل عام.
وتفصيلاً، اطلع الدكتور "القصبي" في اجتماعه بالمراقبين والمراقبين على تقرير مفصل عن أبرز الأعمال الميدانية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأسهمت في رفع معدلات امتثال المنشآت التجارية وحماية مصالح المستهلكين.
ونفذت الفرق الرقابية خلال العام 2023 أكثر من 232 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والمستودعات ومنافذ البيع في مختلف المناطق، وباشرت أكثر من 434 ألف بلاغ تجاري لحماية وحفظ حقوق المستهلكين في منافذ البيع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
وأشاد القصبي بجهود المراقبين والمراقبات الميدانية، موجهاً الشكر لهم على تميزهم، فهم قدوة ومثال للمواطن المسؤول بمكافحتهم الغش والتستر وحماية المستهلكين، وضبط المخالفات، ورفع الامتثال في السوق، ودعا الجميع للمثابرة والاجتهاد والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين.
ويأتي "يوم المفتش والمراقب الميداني" تقديراً للأدوار التي يقوم بها المراقبون والمفتشون الميدانيون في حماية المستهلك والمحافظة على سلامته، والرقابة على السلع والمنتجات والخدمات، وضمان وصولها له بجودة عالية.