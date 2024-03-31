في يوم "المفتش الميداني".. "القصبي" ينوه بدور المراقبين الفعال في حماية المستهلك

قدّم وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لمراقبي ومراقبات وزارة التجارة المتميزين لدورهم الفعّال في حماية المستهلك، وذلك بمناسبة "يوم المفتش والمراقب الميداني" الذي يصادف 30 مارس من كل عام.