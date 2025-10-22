الهلال الأحمر السعودي بالباحة يؤهل عدد من طلاب الجامعة ليصبحوا مدربين مهارات إسعافية أساسية بجامعة الباحة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بالتعاون مع جامعة الباحة مشروعًا تدريبيًا يهدف إلى تأهيل الطلاب ليصبحوا سفراء للمهارات الأساسية للإسعافات الأولية داخل الجامعة. ويأتي المشروع في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي الإسعافي بين الطلاب، وزيادة فرص النجاة قبل وصول الفرق الإسعافية، وخلق بيئة تعليمية آمنة، إضافة إلى تحقيق أثر مستدام من خلال تمكين الطلاب من نشر هذه المهارات الحيوية بين أقرانهم.