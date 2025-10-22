الهلال الأحمر السعودي بالباحة يؤهل عدد من طلاب الجامعة ليصبحوا مدربين مهارات إسعافية أساسية بجامعة الباحة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بالتعاون مع جامعة الباحة مشروعًا تدريبيًا يهدف إلى تأهيل الطلاب ليصبحوا سفراء للمهارات الأساسية للإسعافات الأولية داخل الجامعة. ويأتي المشروع في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي الإسعافي بين الطلاب، وزيادة فرص النجاة قبل وصول الفرق الإسعافية، وخلق بيئة تعليمية آمنة، إضافة إلى تحقيق أثر مستدام من خلال تمكين الطلاب من نشر هذه المهارات الحيوية بين أقرانهم.
وشمل المشروع تدريب عدد من طلاب الجامعة طالبًا على المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي، التعامل مع حالات الاختناق، إيقاف النزيف الحاد، والتعامل مع جهاز مزيل الرجفان الآلي، ليصبحوا مؤهلين لنقل هذه المهارات بشكل عملي إلى زملائهم داخل الجامعة.
وقد تضمنت ورشة اعداد مدرب على المهارات الاسعافية الاساسية جلسات نظرية وعملية، حيث مارس الطلاب المهارات مباشرة على الأدوات التدريبية تحت إشراف مدربين متخصصين، مما أكسبهم الثقة والمهارة اللازمة لتدريب الآخرين بفاعلية.
ويعكس المشروع رؤية الهلال الأحمر السعودي في بناء جيل من الطلاب المتسلحين بالمعرفة الإسعافية، القادر على التدخل السريع لإنقاذ الأرواح، والمساهمة في تعزيز ثقافة السلامة داخل المجتمع الجامعي. ويشكل المشروع خطوة مهمة ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق التدريب المجتمعي وتمكين الطلاب ليصبحوا قوة فاعلة في نشر المهارات الإسعافية داخل الجامعة وخارجها.