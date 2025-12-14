ضبط مخالف تعدّى على محمية التيسية وشرع في الصيد.. وإحالته للنيابة العامة

وجاءت عملية الضبط بعد متابعة دقيقة أسفرت عن رصد المخالف أثناء قطعه للسياجات وتعديه على الممتلكات العامة، في سلوك يُعد انتهاكًا جسيمًا للضوابط البيئية، كما تم ضبط وتوثيق شروعه في الصيد، الأمر الذي استوجب تطبيق العقوبات المقررة نظامًا على هذا النوع من المخالفات التي تمس الحياة الفطرية.