هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تعقد أول اجتماعات المجالس الاستشارية

عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأولى جلساتها التمهيدية مع المجالس الاستشارية التي تم إنشاؤها مؤخراً في جميع المناطق الإدارية التي توجد في نطاق المحمية وهي: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.
جاء ذلك بهدف تفعيل دور المجالس كنقطة اتصال بين المجتمع المحلي والهيئة، وحرصاً على إيصال صوت المجتمع المحلي بمختلف متطلباته للهيئة، إضافة إلى إطلاع أعضاء المجلس على استراتيجيات وأهداف وأنشطة الهيئة المختلفة.
وشهدت الجلسات مناقشة العديد من المحاور المرتبطة بالجانب البيئي، والسياحي، والتنمية المجتمعية، إضافةً للاطلاع على المقترحات والمبادرات التي قدمها الأعضاء حول تلك المواضيع.
وأكدت المجالس أهمية المراعي الطبيعية وضرورة تنميتها وتحقيق التوازن بين المحافظة على الغطاء النباتي والرعي، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية تبنّي مبادرات مبتكرة للرعي المستدام في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.
وتركزت مناقشات المجالس في معظم محاورها على جانب التفعيل السياحي للمواقع المميزة في المحمية وضرورة تحفيز المستثمرين، وجذب الاستثمارات المباشرة، إضافة إلى دعم برامج الحرف اليدوية، والمنتجات المحلية للمجتمعات المحلية؛ وذلك لتحقيق استراتيجية الهيئة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات المحلية.
يُذكر أن المجالس تعد إحدى أهم قنوات الهيئة الاتصالية مع المجتمعات المحلية، وستقوم الهيئة بدراسة تلك المقترحات والمبادرات وتزويد المجالس بالتغذية الراجعة بشأن جميع الموضوعات.