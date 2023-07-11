هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تعقد أول اجتماعات المجالس الاستشارية

عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأولى جلساتها التمهيدية مع المجالس الاستشارية التي تم إنشاؤها مؤخراً في جميع المناطق الإدارية التي توجد في نطاق المحمية وهي: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.