أمير المدينة: المملكة تولي ضيوف الرحمن أهمية قصوى لتمكينهم من أداء مناسكهم

أكد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أن المملكة تولي ضيوف الرحمن العناية الفائقة انطلاقاً من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
جاء ذلك، خلال استقباله بمكتبه في الإمارة، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة، السيد أكرم كريمي، مؤكدًا أن المملكة تبذل كل ما في وسعها للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة، وذلك في إطار رعاية قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.
حضر الاستقبال أمين المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، حيث رحب الأمير سلمان بن سلطان بالسفير الطاجكستاني، متمنياً له طيب الإقامة في المدينة المنورة وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه السفير الطاجكستاني، خلال اللقاء بجهود المملكة في العناية بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد إلى الأراضي المقدسة، لافتاً إلى ما يحظى به الحجاج الطاجيك من رعاية واهتمام من قبل الجهات المسؤولة عن إدارة شؤون الحجاج في المدينة المنورة.