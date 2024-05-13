أمير المدينة: المملكة تولي ضيوف الرحمن أهمية قصوى لتمكينهم من أداء مناسكهم

جاء ذلك، خلال استقباله بمكتبه في الإمارة، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة، السيد أكرم كريمي، مؤكدًا أن المملكة تبذل كل ما في وسعها للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة، وذلك في إطار رعاية قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.