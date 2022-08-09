حادث مروري لعائلة يسفر عن 5 إصابات في طريق الطائف/ الرياض

أعلن مستشفى ظلم العام، حالة الطوارئ، صباح اليوم، عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري لعائلة في طريق الطائف/ الرياض.
ورفع مستشفى ظلم العام وفور تلقيه البلاغ، من جاهزية جميع أقسامه، فيما تم دعم قسم الطوارئ بعدد من الكوادر للتعامل مع الحالات وبعثت فرقة إسعافية لموقع الحادث.
واستقبل مستشفى ظلم خمس حالات إصابة ما بين الطفيفة والمتوسطة وصلت عن طريق فرق الهلال الأحمر والفرقة الإسعافية بمستشفى ظلم العام.
وأسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة بفضل الله تعالى داخل طوارئ المستشفى في إنقاذ حالات المصابين الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وقرر الأطباء تحويل أحد المصابين لاستكمال الرعاية الطبية في أحد مستشفيات الطائف عن طريق فرقة إسعافية مجهزة.