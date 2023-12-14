3 عقوبات.. الأمن العام يحذّر الأفراد الذين يمكّنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم

تحت وسم "وطن بلا مخالف"، كشف الأمن العام عقوبة صاحب العمل من الأفراد، الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.
وأوضح الأمن العام أنه تُطَبق بحق صاحب العمل في هذه الحالة عقوبات عدة تشمل: "غرامة مالية تصل إلى 100000 ريال، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات".
وأكد أن الإبلاغ عن مخالفي الأنظمة واجبٌ وطني؛ مشيرًا إلى أنه يمكن للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.