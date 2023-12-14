محليات

3 عقوبات.. الأمن العام يحذّر الأفراد الذين يمكّنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم

أكد أن الإبلاغ عن مخالفي الأنظمة واجبٌ وطني ونبه إلى "طريقتين للإبلاغ" حسب المناطق