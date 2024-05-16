مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. خبراء: 7 حيل تساعدك على خفض فاتورة البقالة

ويمكن أن يكون البيض والبقوليات مصدرًا للبروتين، وهي ليست رخيصة الثمن فحسب؛ بل غالبًا ما يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لفترة أطول من قطعة لحم متوسطة.