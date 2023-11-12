ضمن جولتها الترويجية.. "أمير الشرقية" يتسلّم شعلة النسخة الثانية للألعاب السعودية 2023

تسلّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، اليوم الأحد، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية، بالدعم السخي من القيادة الحكيمة "حفظها الله" للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة، مؤكداً أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام لتحقيق طموحاتهم وآمالهم.
وتسلّم أمير المنطقة الشرقية شعلة الدورة من هيا السماري، الرحالة والمغامرة السعودية وعدّاءة السباقات الجبلية، التي خاضت رحلة طويلة سيراً على الأقدام من حدود دولة المكسيك وصولاً إلى حدود دولة كندا خلال 5 أشهر وبطول 2000 ميل، متجردة من كل وسائل الرفاهية الحديثة، ولاعب ألعاب القوى حسين عاصم آل حزام، الذي حقق هذا العام ذهبية بطولة آسيا داخل الصالات، وفضية بطولة آسيا خارج الصالات، وبرونزية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.
وكانت مسيرة الشعلة قد تجولت في عديد من المواقع في المنطقة الشرقية على مدار 3 أيام، بدأتها في الواجهة البحرية لكورنيش الدمام، وجزيرة المرجان في الدمام، وممشى طريق الملك سلمان، وبحيرة البط بكورنيش الخُبر الشمالي، وساحة جوار، كما زارت عدداً من المواقع في محافظة الأحساء مثل قصر إبراهيم وجبل قارة.
وتتضمن جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 66 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عددٌ من الأبطال والمؤثرين في المجتمع ممّن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، لمنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.