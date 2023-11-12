ضمن جولتها الترويجية.. "أمير الشرقية" يتسلّم شعلة النسخة الثانية للألعاب السعودية 2023

وكانت مسيرة الشعلة قد تجولت في عديد من المواقع في المنطقة الشرقية على مدار 3 أيام، بدأتها في الواجهة البحرية لكورنيش الدمام، وجزيرة المرجان في الدمام، وممشى طريق الملك سلمان، وبحيرة البط بكورنيش الخُبر الشمالي، وساحة جوار، كما زارت عدداً من المواقع في محافظة الأحساء مثل قصر إبراهيم وجبل قارة.