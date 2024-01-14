طقس بداية الأسبوع.. سماءٌ غائمة وأمطارٌ خفيفة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.