"المدني" يحذر سكان العاصمة و14 محافظة من الأمطار المتوقعة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني سكان العاصمة الرياض و14 محافظة تابعة لها، لتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن الخطر خلال هطول الأمطار.
وأشار الدفاع المدني إلى التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض؛ تشمل: "الرياض العاصمة - الخرج - المزاحمية - القويعية - المجمعة - الزلفي - الغاط - شقراء - رماح - الدوادمي - عفيف - الافلاج - وادي الدواسر - ليلى"، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الغد السبت 6-7/ 6/ 1444هـ.
وحثّ الجميع على توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.