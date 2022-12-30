"المدني" يحذر سكان العاصمة و14 محافظة من الأمطار المتوقعة

وأشار الدفاع المدني إلى التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض؛ تشمل: "الرياض العاصمة - الخرج - المزاحمية - القويعية - المجمعة - الزلفي - الغاط - شقراء - رماح - الدوادمي - عفيف - الافلاج - وادي الدواسر - ليلى"، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الغد السبت 6-7/ 6/ 1444هـ.