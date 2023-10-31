محليات

عسير.. إحباط محاولة تهريب 122 كيلوجراماً من نبات القات المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات للاختصاص
عسير.. إحباط محاولة تهريب 122 كيلوجراماً من نبات القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، محاولة تهريب (122) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

منطقة عسير
الدوريات البرية لحرس الحدود

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