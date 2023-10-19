"أمانة الطائف" تواصل تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات

أما في جانب تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنشيط القطاع غير الربحي ورفع كفاءته، ليكون محفزًا لجميع فئات المجتمع، وقعت الأمانة العديد من الاتفاقيات لخدمة الأسر المنتجة والشباب والفتيات في سوق العمل الحر، ودعم ذوي الإعاقة، والتعاون مع مراكز الأحياء، وتوفير منافذ نظامية لبيع المنتجات والسلع، علاوة على مشاركات مجتمعية لتنظيم معارض ومشاركات في المناسبات الوطنية، وإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع بالاستفادة من البرنامج التطوعية.