"أمانة الطائف" تواصل تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات
تواصل إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف، جهودها لتحقيق استراتيجية الأمانة لترسيخ وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث غير الربحي، والإشراف على تنفيذها، مع اقتراح المشروعات التنموية التي يمكن إسنادها إلى جميع القطاعات.
وعملت الأمانة، على دراسة طلبات مشروعات الشراكة معها، والتي قدمها القطاعان الحكومي والخاص، وتنظيم ورش عمل لتدعيم الشراكة المجتمعية، وعرض مشروعات الشراكة المجتمعية فيها.
وكذلك أسست للتواصل مع الجهات المتخصصة والاطلاع على مشروعاتها التنموية والتطويرية وتقديمها للأمانة لتبنيها ومتابعتها وتقييمها، وتقديم التوصيات بشأنها، والتواصل مع الإدارات المعنية في الأمانة بشأن تنفيذ مشاريع وبرامج الشراكة المجتمعية.
تنامي المبادرات التطوعية
ولقيت برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، دعمًا مباشرًا من أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة في هذا الجانب، بما يعزز الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد حققت الأمانة خلال الفترة الماضية، جملة من البرامج والمبادرات والشراكات المجتمعية الهادفة؛ حيث تنامت الخدمات والأعمال التطوعية تباعًا، بمشاركة واسعة من آلاف المتطوعين والمتطوعات.
ووضعت الأمانة إستراتيجية خاصة لدعم المجتمع من خلال إطلاق العديد من البرامج لخدمة المتطلبات الاجتماعية، منها: إكرام الموتى، واحتواء المشوهات البصرية، ودعم المسطحات الخضراء، وتعزيز النظافة، والتعاون الإستراتيجي في مجال العمل الاجتماعي مع القطاعات المختلفة للمشاركة في رعاية وتنظيم المناسبات والفعاليات المتنوعة، وتشجيع مفهوم العمل التطوعي في المجتمع.
توقيع الشراكات المجتمعية
أما في جانب تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنشيط القطاع غير الربحي ورفع كفاءته، ليكون محفزًا لجميع فئات المجتمع، وقعت الأمانة العديد من الاتفاقيات لخدمة الأسر المنتجة والشباب والفتيات في سوق العمل الحر، ودعم ذوي الإعاقة، والتعاون مع مراكز الأحياء، وتوفير منافذ نظامية لبيع المنتجات والسلع، علاوة على مشاركات مجتمعية لتنظيم معارض ومشاركات في المناسبات الوطنية، وإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع بالاستفادة من البرنامج التطوعية.
وعملت أمانة الطائف، على تحقيق رؤيتها لتتوحد الأمانة مع مجتمعها، منطلقة من مسؤوليتها لترسيخ مفاهيم المواطنة، والتأكيد على قيم المجتمع الراسخة وأخذت على عاتقها الوصول إلى كل أطياف المجتمع كشركاء فاعلين.
والجهود مستمرة؛ لأن الأمانة رائدة في الشراكة والعمل التطوعي الاجتماعي، لتكون المحافظة حاضنة للمبدعين في التطوير والتنمية من خلال شراكة مجتمعية فاعلة.
الحفاظ على المكتسبات
وقد دعمت أمانة الطائف، الشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى، مساهمة منها في الارتقاء بجودة الحياة للأهالي من خلال تعزيز العناصر التجميلية ودعم المرافق الخدمية المتكاملة.
وأيضًا لإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات الوطنية والجمعيات الخيرية للمساهمة والمشاركة في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة، وتنمية روح المشاركة بين المواطنين والمقيمين؛ للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لهم، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة القطاع البلدي النشط الذي يمس جميع شرائح المجتمع.
وعمدت الأمانة على فتح المجال أمام رجال وسيدات الأعمال لتطوير القطاع الخدمي كالحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والميادين، وكل المرافق الخدمية والترفيهية.
واشتركت في تنفيذ المبادرات الوطنية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ للتعريف بعمل القطاع البلدي.
كما أشركت المواطنين والمواطنات في الحفاظ على مكتسبات الوطن وتحسين الخدمات البلدية.
ومازالت الأمانة تعمل وفق استراتيجية مدروسة؛ للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية نحو تحقيق طموحات الرؤية السعودية الطموحة، بإذن الله.
شراكات مستدامة
وحرصت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة، على وضع خطط الشراكة بين الأمانة والقطاعات الأخرى "شركاء الأمانة" عبر تدعيم مبادراتها في المسؤولية المجتمعية، والرقي بجودة أنشطتها الاجتماعية والبيئية، والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة، من أجل تحقيق فاعلية أكبر وعلى نطاق أوسع.
ويعتبر ذلك عاملاً أساسيًا لاستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالخدمات من خلال حشد جميع الخبرات والموارد؛ لتحقيق رفاه وسعادة المجتمع، وبناء بنية تحتية كفيلة بتلبية احتياجات الوطن والمواطنين.
وتم توقيع وتنفيذ شراكات عدة مع القطاع الحكومي، كالجامعة وإدارة التعليم ومديرية الشؤون الصحية، وقد وقع أمين الطائف مؤخرًا اتفاقيات تعاون مشترك بين الأمانة والغرفة التجارية الصناعية وشركة "إفادة" للموارد البشرية والقطاع غير الربحي.
كما أطلقت أمانة الطائف، مبادرة "كذا أجمل"، بالتعاون مع غرفة الطائف والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي؛ بهدف معالجة مظاهر التشوه البصري على مستوى المحافظة، بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، والتي تمثل ظاهرة سلبية تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحد منها، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.
وتتوافق هذه المبادرات والاتفاقيات مع ما تشهده بلادنا الغالية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - نهضة تنموية عملاقة.
وتنعم محافظة الطائف كغيرها من مناطق ومحافظات المملكة، بهذه العطاءات المباركة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكّنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق ملامح الرؤية السعودية الطموحة، بتحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
اتفاقيات تكاملية
وتضمنت اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الأمانة والقطاعات الخدمية والاقتصادية والخيرية وتنمية الموارد البشرية، توقيع اتفاقية شراكة تكاملية بين أمانة الطائف والغرفة التجارية الصناعية؛ لتطوير آفاق التعاون والتنسيق بينهما في إطار تسويق وعرض الفرص الاستثمارية والمشاركة في الفعاليات وبحث المعوقات والتحديات التنموية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين أمانة الطائف إحدى الجمعيات بالمحافظة.
وذلك ضمن جهود تفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "المتاجر المتنقلة"، من خلال تأمين الجمعية لـ 60 نقطة بيع؛ لتمكين الباعة والأعمال الحرفية والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات، وإيجاد حاضنات مخدومة لإنتاجهم وأعمالهم.
وكذلك توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة الطائف، ووقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية"؛ حيث يتولى الوقف تطوير إدارة تجهيز وإكرام الموتى التابع لجامع الصحابي عبدالله بن عباس "رضي الله عنهما"؛ لتجهيز المتوفى ونقله وتكفينه ودفنه، وتوفير المغاسل والتدريب والصيانة وكل الخدمات المساندة، ومن ثم تسليمها للأمانة.
وذلك في إطار جهود الأمانة لدعم مبادرات القطاع غير الربحي، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخيري.
كما تضمنت اتفاقيات الشراكة، توقيع اتفاقية شراكة بين أمانة الطائف وشركة إفادة للموارد البشرية، والتي تقوم الشركة من خلالها بإيجاد الحلول اللازمة من الموارد البشرية في جميع التخصصات، بدءًا من العمالة العادية والعمالة الفنية المدربة للقطاع البلدي.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في فرع الإسكان بالطائف وجمعية العون، ضمن مبادرات القطاع الثالث في برامج الوزارة لمشروعات الإسكان التنموي، والذي يوفر السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات وذلك للتعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية وتفعيل وتعزيز روابط التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع.
ونظرًا لأن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للأمانة تستهدف الوصول النوعي إلى شريحة واسعة من المستفيدين والمستفيدات، عبر حزمة متنوعة ومدروسة من المنتجات والمشروعات لدعم طيفٍ واسع من المبادرات الاجتماعية غير الربحية، فقد وجدت الدعم والمساندة من محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز؛ لحرصه على ضرورة التمكين الفعال والمؤسسي للمبادرات الاجتماعية وغير الربحية العاملة في مجال الدعم الخدمي لبناء مجتمع حيوي فعال.
وقد زار وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمانة الطائف، مؤخرًا؛ لتشجيع العمل التطوعي وتنمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية، وتعزيز برامج المشاركة المجتمعية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الفرص الممكن إسنادها للقطاع الخاص كشريك في التشغيل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030.
وإطلاق عدد من المبادرات وورش العمل التدريبية، ضمن برامج المشاركة المجتمعية، بمشاركة ما يزيد على 300 مشارك من القطاعات الخدمية والعسكرية والمراقبين المجتمعيين.
كما تم توقيع اتفاقيات تعاون، أبرزها اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج للمسؤولية المجتمعية، ودعم قنوات التكامل والشراكة المجتمعية.