لمدة عام.. الموافقة على تمديد قبول الدعاوى أمام المحاكم العمالية وديًا في مكاتب العمل

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تمديد العمل لمدة سنة ابتداءً من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ، بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، والمتضمنة أنه "يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا".