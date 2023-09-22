"التجارة": جولات ميدانية مكثفة للرقابة على عروض وتخفيضات اليوم الوطني الـ93

وبيَّنت الوزارة أنه بإمكان المستهلكين التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال؛ لتظهر له البيانات كافة المتعلقة بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة".