"داون تاون" الرياض .. الأكبر والأحدث على مستوى العالم وأيقونة حضارية بطابع نجدي

مدينة الرياض ستكون على موعد مع أكبر وأحدث (داون تاون) على مستوى العالم بحلول عام 2030، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، -حفظه الله-، اليوم الخميس، عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.