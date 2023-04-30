"آركو" تطلق خارطة طريق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في السودان

وأحيط المجتمعون علماً من قبل أمين عام الهلال الأحمر السوداني باستهداف جمعية الهلال الأحمر السوداني ومخازنها، وشجبوا ما تعرضت له من اعتداءات حيث إنها منظمة إنسانية محمية شارتها وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف؛ وكذلك ما تعرضت له المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في أرض السودان بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة من اعتداءات.