مبدئية ونهائية.. "صحة القنفذة" تصدر 21 ترخيصًا لمنشآت صحية جديدة

تحفيزًا لدور القطاع الصحي الخاص، ودوره المهم نحو التحول الصحي، وتعزيزًا للخدمات الصحية بالمحافظة، أصدر مكتب وزارة الصحة بالقنفذة (١٣) ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة "مبدئية"، و(٦) تراخيص "نهائية".