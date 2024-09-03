مبدئية ونهائية.. "صحة القنفذة" تصدر 21 ترخيصًا لمنشآت صحية جديدة

تحفيزًا لدور القطاع الصحي الخاص، ودوره المهم نحو التحول الصحي، وتعزيزًا للخدمات الصحية بالمحافظة، أصدر مكتب وزارة الصحة بالقنفذة (١٣) ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة "مبدئية"، و(٦) تراخيص "نهائية".
وأصدرت صحة القنفذة (٨٤) ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت (١١) تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت إجراءات نقل ملكية وموقع لـ(٨) لمنشآت صحية خاصة.
واستقبلت 13 طلب أدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت (٥٩) بلاغًا لحالات الولادة في القطاعات الصحية الخاصة، وثلاثة أنشطة إضافية لها، كما نفذت (٢) معاينة لغرض التجديد.
يُذكر أن وزارة الصحة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، وتعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ للمساهمة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.