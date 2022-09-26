المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.. إطلالة على العالم من قلب الرياض

وبينما تسعى دورات المهرجان إلى الدفع بالإعلام العربي في مجالات الإذاعة والتلفزيون ليحلّق في أعلى الآفاق من حيث وسائل التقنية والتأهيل والتدريب، وليكون مؤهلًا للمواكبة والريادة وأداء دوره المأمول في خدمة الأمة إقليميًا ودوليًا، ستحقق المملكة -من جانبها- عددًا من الأهداف الاستراتيجية المتسقة مع استضافتها للمهرجان، فالمملكة تسير على خطى رؤية 2030 التي تمثل نهجًا دقيقًا وطموحًا في الانتقال بالوطن إلى مساحات أرحب من النماء والتقدم في كل المجالات، والمهرجان يأتي منسجمًا مع رؤية المملكة، حيث يفتح نافذة كبرى لإظهار النهضة الاقتصادية والتنموية التي تنتظم أرجاء البلاد، والتي تجعل من المملكة قوة استثمارية شديدة الجذب والتأثير، لا سيما أن المهرجان سيحظى بمشاركة وحضور أكثر من 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، والعديد من المنظمات الإعلامية الدولية، وسيحمل ذلك مؤشرات إيجابية وتأكيدات قوية على ازدهار الاقتصاد السعودي ومواكبته للتطورات العصرية الحديثة، كما يتيح فرصة ثمينة لإبراز المناطق السياحية بالمملكة، وإظهار القيمة النوعية للبنية التحتية للاستثمار ذي الجودة العالية والمردود السخي، والفرص العديدة المتولدة عن المناخ الاقتصادي السعودي المستقر والمزدهر.