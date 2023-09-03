3 مناطق و2.5 مليون اتصال.. "911 " يكشف عن عدد مكالمات "أغسطس"

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرّمة (902,363)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,124,804)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (534,274)، بإجمالي (2,561,441) مكالمة في المناطق.